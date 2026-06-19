الأعلى للدولة: تعزيز التعاون مع تشاد يخدم المصالح المشتركة

عقد المجلس الأعلى للدولة، سلسلة لقاءات واجتماعات رسمية في العاصمة طرابلس، تناولت ملفات سياسية وتشريعية وعلاقات دولية، إضافة إلى مناقشة مشروع قانون وطني يتعلق بتنظيم العمالة الوافدة.

وفي السياق الأول، التقى رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة الصداقة الليبية التشادية بالمجلس الطاهر مكني، اليوم الخميس 18 يونيو 2026، وفد لجنة الصداقة التشادية الليبية بمجلس الشيوخ التشادي برئاسة زكريا صالح، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وتشاد، وتفعيل التعاون بين المؤسسات التشريعية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إضافة إلى مناقشة ملفات التعاون الاقتصادي والتنموي، ودعم الاستقرار في المناطق الحدودية، وتعزيز العلاقات بين الشعبين.

وفي لقاء منفصل، استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، رفقة النائب الثاني موسى فرج، عضوي مجلس النواب خليفة الدغاري وسالم اقنيدي، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وسبل تعزيز التواصل بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، في إطار دعم جهود التوافق الوطني ومعالجة حالة الجمود السياسي، والدفع بالعملية السياسية نحو مسارات أكثر استقراراً.

كما ناقش الحاضرون عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية استمرار التشاور بين المؤسستين، وتقريب وجهات النظر بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار وإنجاز الاستحقاقات الوطنية وفق الأطر القانونية والدستورية المتوافق عليها.

وفي اجتماع ثالث، عقدت لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم العمالة الوافدة اجتماعاً بحضور كامل أعضائها في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مجموعة من المحاور الأساسية المرتبطة باستئناف العمل على المشروع بشكل منهجي وعلمي، بهدف الوصول إلى إطار قانوني متكامل ينظم العمالة الوافدة، ويراعي المتطلبات الاقتصادية والتنظيمية، ويسهم في رفع كفاءة سوق العمل.

وأكد أعضاء اللجنة استعدادهم لاستكمال العمل على المشروع ضمن المدة المحددة وبما يتوافق مع المعايير المهنية والقانونية، مع التشديد على أهمية التنسيق المستمر لإنجاز المهام الموكلة إليهم.

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع على إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن نتائج ومخرجات النقاش، وإحالتها إلى اللجنة المشرفة، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.