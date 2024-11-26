الجيش الإسرائيلي يحذّر: سنهاجم فروعاً عديدة لجمعية «القرض الحسن» في لبنان

حذر الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، من أنه “سيقوم على المدى الزمني القريب بمهاجمة فروع عديدة لجمعية القرض الحسن” في لبنان”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له: “على المدى الزمني القريب سنقوم بمهاجمة فروع عديدة لجمعية القرض الحسن حيث تحتوي هذه الفروع على أموال تمويل إيرانية وأخرى من مصادر الدخل “لحزب الله”.

‏وأضاف: “هذه الغارات ستشكل ضربة إضافية لسلسلة التمويل الإيرانية “لحزب الله” والذي يستخدم هذه الجمعية لأغراضه العسكرية”.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على فروع مؤسسة “القرض الحسن” التابعة “لحزب الله” اللبناني في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ومدينة الهرمل في محافظة بعلبك وفي صيدا ومناطق أخرى.

وكان أسس” حزب الله” مؤسسة “القرض الحسن” في عام 1982 كمؤسسة خيرية تقدم قروضا بدون فوائد للبنانيين المحتاجين، ونمت مؤسسة “القرض الحسن” منذ ذلك الحين لتصبح مؤسسة رئيسية لها فروع في الضاحية الجنوبية لبيروت وأجزاء أخرى من لبنان، وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مؤسسة “القرض الحسن” في عام 2007 ثم عقوبات أخرى عام 2021 على 6 من موظفي المؤسسة.