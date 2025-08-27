الجيش الإسرائيلي يدعو سكان غزة إلى التوجه جنوباً ويؤكد أن الإخلاء «لا مفر منه»

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، أن هناك مناطق خالية من خيام النازحين في وسط وجنوب قطاع غزة، داعياً سكان شمال القطاع إلى الانتقال إلى هذه المناطق، مؤكداً أن إخلاء مدينة غزة “لا مفر منه”.

وأوضح أدرعي أن ادعاءات حركة حماس بعدم وجود أماكن فارغة جنوب غزة غير صحيحة، وعرض خريطة توضح مواقع المخيمات الخالية في الوسط والمواصي.

كما وعد بأن كل عائلة تنتقل إلى الجنوب ستحصل على مساعدات إنسانية تشمل خيام وغيرها من المستلزمات.

ويأتي هذا النداء في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وسط تحذيرات متكررة من أزمة إنسانية حادة وتزايد أعداد النازحين داخل القطاع.