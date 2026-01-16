الجيش الإسرائيلي يشن غارات جنوب لبنان.. اليونيفيل: إطلاق نار يهدد حياة جنودنا

أعلن الجيش الإسرائيلي، شن هجمات على أهداف تابعة لحزب الله جنوب لبنان، شملت مستودعات أسلحة وبنى تحتية للجماعة، في خطوة وصفها الجيش بأنها رد على أنشطة تهدد أمن إسرائيل.

وأوضح الجيش في بيان أن الأهداف شملت مستودعات أسلحة وبنى تحتية إضافية استخدمت في شن هجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل، مؤكدًا أن أنشطة حزب الله في هذه المواقع تمثل انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.

وأفاد سكان المناطق المجاورة بسماع انفجارات قوية هزت منازلهم، فيما ذكرت مصادر أمنية لبنانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ غارتين جويتين على الأقل، دون ورود تقارير أولية عن إصابات محتملة.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، تنفيذ عملية دقيقة أسفرت عن القضاء على عنصر من “حزب الله” في منطقة زوطر الشرقية جنوب لبنان، وذلك على خلفية مشاركته في جهود إعادة بناء البنية التحتية للحزب في المنطقة.

وشدد الجيش في بيان على أن “أنشطة الإرهابيين شكلت انتهاكًا لتفاهمات وقف إطلاق النار الموقعة بين إسرائيل ولبنان”، مؤكدًا أن قواته “ستواصل عملياتها لمواجهة أي تهديد محتمل ولضمان الدفاع عن دولة إسرائيل وحماية مواطنيها”.

وذكر موقع “ليبانون ديبايت” أن الغارة استهدفت سيارة على الطريق بين بلدتي ميفدون وزوطر، وأسفرت عن استشهاد المواطن وليد حسين عليق من بلدة زوطر الغربية.

من جانبها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) تعرض جنودها لإطلاق نار إسرائيلي قرب منطقة العديسة في جنوب لبنان، أثناء قيامهم بتفتيش أحد المنازل بعد العثور على عبوة ناسفة، معتبرة ذلك انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701.

وقالت اليونيفيل في بيان الجمعة إن جنود حفظ السلام تلقوا تحذيراً من السكان المحليين حول خطر محتمل في أحد المنازل، حيث عُثر على عبوة ناسفة موصولة بسلك تفجير، فقامت القوة بتطويق المنطقة واستعداد لتفتيش منزل آخر.

وأضاف البيان أن طائرة مسيرة أطلقت قنبلة يدوية على بعد نحو 30 متراً من موقع الجنود، ما دفع اليونيفيل لإرسال طلب عاجل بوقف إطلاق النار إلى الجيش الإسرائيلي، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين قواتها.

وأشارت اليونيفيل إلى أن هذه الأعمال تعرض المدنيين للخطر وتشكل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701، داعية الجيش الإسرائيلي لضمان سلامة جنود حفظ السلام ووقف أي أعمال قد تهدد حياتهم، مؤكدة أن أي تهديد لسلامة قواتها يعد انتهاكاً خطيراً يضع الاستقرار الإقليمي في خطر.

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد أطلقت النار بالقرب من قوات اليونيفيل في جنوب لبنان مرات عدة خلال الفترة الماضية، ما يعكس استمرار التوترات في المنطقة.

ويُعد جنوب لبنان منذ عقود منطقة نزاع متكرر بين إسرائيل وحزب الله، حيث شهدت المنطقة حروبًا ومعارك متكررة، كان آخرها النزاع الكبير عام 2006.

ويأتي اتفاق وقف إطلاق النار عام 2024 ضمن جهود دولية وإقليمية للحد من التصعيد، لكنه يواجه تحديات مستمرة بسبب نشاط الجماعات المسلحة وانتهاكات بنود الاتفاق.