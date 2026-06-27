الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال نجل شقيق «إسماعيل هنية»بغارة جوية

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشاباك اغتيال وليد هنية، نجل شقيق الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قبل يومين جراء غارة جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي.

وزعم بيان عسكري إسرائيلي مشترك أن وليد هنية كان متورطا بشكل مباشر في عمليات اقتحام جرت داخل الحدود الإسرائيلية في السابع من شهر أكتوبر، وشارك بنفسه في عمليات التسلل، كما ادعى البيان العسكري ضلوعه في توجيه وإصدار التعليمات لمجموعات مسلحة أثناء نقل مدنيين إسرائيليين إلى قطاع غزة، وأضافت التقارير العسكرية أن هنية عمل خلال الفترة الأخيرة على تجنيد عناصر جديدة في صفوف الحركة، والإشراف المباشر على التدريبات النظرية لعناصر النخبة التي كان يتولى قيادتها ميدانيا.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته المنتشرة في قيادة المنطقة الجنوبية ستواصل العمل على تنفيذ مهامها العسكرية وفقا للخطط القائمة، ويأتي الإعلان عن اغتيال نجل شقيق إسماعيل هنية بعد أيام قليلة من كشف قيادة الجيش الإسرائيلي عن الاستعداد التام لاستئناف العمليات القتالية في قطاع غزة على نطاق واسع، تزامنا مع وجود تقييمات استخباراتية تزعم أن حركة حماس استغلت الأشهر الأخيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية واللوجستية والتنظيمية في مختلف مناطق القطاع.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في سياق مواجهة عسكرية مستمرة وعنيفة يشهدها قطاع غزة، وسط جهود إقليمية ودولية متكررة ومفاوضات شاقة تقودها أطراف دولية وعربية للوصول إلى صيغة شاملة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في وقت يواجه فيه القطاع تداعيات إنسانية وصحية بالغة التعقيد جراء العمليات العسكرية البرية والجوية المتواصلة وتدمير جزء كبير من البنية التحتية والمستشفيات، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحديات كبرى لتأمين المساعدات الإغاثية العاجلة للسكان المحاصرين.