الجيش الإسرائيلي يعلن قتل قادة في جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، تصفية عنصر من “حزب الله” في غارة جوية استهدفت منطقة خربة سلم جنوب لبنان، قال إنه كان يعمل على إعادة تأهيل القدرات العسكرية للحزب في المنطقة.

وأوضح بيان الجيش أن العملية نُفذت بواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو بقيادة فرقة 91، مشيرًا إلى أن الغارة جاءت ضمن الجهود المتواصلة لمنع أي تهديد عسكري من جنوب لبنان.

كما أضاف البيان أن مقاتلي الاحتياط من لواء ألون 228 قاموا يوم الخميس بتدمير مبنى عسكري تابع لحزب الله في قرية يارون، معتبرًا أن وجود هذا المبنى يُشكل تهديدًا مباشرًا على القوات الإسرائيلية العاملة في المنطقة.

وأكد الجيش أن “هذه النشاطات تُعد خرقًا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان، مشددًا على مواصلة عملياته لإزالة كل تهديد يستهدف أمن إسرائيل”.