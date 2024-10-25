الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفى كمال عدوان ويقتل 38 شخصاً في خان يونس

اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، مستشفى كمال عدوان المحاصر شمالي قطاع غزة ودعا المرضى للنزول إلى ساحته، فيما صرّح مسؤولون بقطاع الصحة في غزة بأن 38 شخصاً لقوا حتفهم خلال قصف إسرائيلي استهدف خان يونس، صباحا.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إن أكثر من 150 مريضا وموظفا محاصرون في مستشفى كمال عدوان، مشيرا إلى وقوع إصابات في صفوف الطاقم الطبي وتحطم نوافذ غرف المرضى في المستشفى إثر القصف الإسرائيلي المتواصل.

كما قتل أطفال جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي محطة الأكسجين الرئيسية في المستشفى.

وأوضح مدير الصحة بغزة أن “جثامين عشرات الشهداء في بيت لاهيا لا تزال في الشوارع ولم يتمكنوا من الوصول إليها”.

وفي تطور آخر، توغل الجيش الإسرائيلي بريا بغطاء جوي ومدفعي في منطقة المنارة جنوبي خان يونس، واستهدف أحياء سكنية سقط فيها عشرات القتلى.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن “الاحتلال ارتكب مجازر في خان يونس وصل منها إلى المستشفيات 38 شهيدا وعشرات الجرحى”.

وقد أفادت مصادر طبية بمقتل 63 فلسطينيا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل مأهولة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.