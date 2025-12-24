الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جنوبي لبنان.. تركيا تؤكد دعمها

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مواقع في الجنوب اللبناني، شملت بلدتي زفتا والنميرية في قضاء النبطية، إضافة إلى واد بين منطقتي حومين ورومين جنوبًا، مع تحليق طائرات استطلاعية على علو منخفض في مناطق متفرقة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الغارات استهدفت مبانٍ عسكرية ومواقع تخزين أسلحة تابعة لحزب الله، مشددًا على أن إسرائيل ستواصل العمل لإزالة أي تهديد، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين منذ نوفمبر 2024 عقب مواجهات 2023 التي شهدت خسائر كبيرة لحزب الله دعمًا لغزة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن الغارات ركّزت على منطقتي وادي النميرية ووادي حومين، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة، بينما أسفرت غارة جوية نفّذت الثلاثاء الماضي في صيدا عن مقتل ثلاثة أشخاص قالت إسرائيل إنهم ينتمون لحزب الله، بينهم عنصر ضمن وحدة الاستخبارات في الجيش اللبناني.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية إصابة أربعة أشخاص جراء غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة الطيبة جنوب لبنان، وسط استمرار الاحتكاكات والتوترات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على خلفية الانتهاكات المتكررة للاتفاقات السابقة.

وتتزامن الغارات مع جهود الحكومة اللبنانية لنزع السلاح في جنوب نهر الليطاني وفق اتفاق وقف الأعمال القتالية الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا، والذي ينص على انسحاب حزب الله إلى شمال النهر ونزع سلاحه في كامل لبنان، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدّم إليها خلال الحرب الأخيرة، إلا أن إسرائيل ما زالت تحتفظ بخمسة مواقع استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية.

وفي سياق دولي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس اللبناني جوزاف عون رفض الموقف العدواني الإسرائيلي، مشيرًا إلى استعداد تركيا للمشاركة في الآليات الدولية لدعم أمن لبنان وحماية مصالحه الإقليمية، مع استمرار تقديم الدعم لتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل التغيرات السياسية والأمنية المتسارعة في سوريا وجوارها.