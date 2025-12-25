الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات عسكرية جنوب لبنان ويستهدف مبانٍ سكنية

واصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان في نوفمبر، من خلال سلسلة عمليات عسكرية تضمنت تفجير أبنية في جنوب البلاد واستهداف سيارة في الشرق.

فجر الجيش الإسرائيلي مبنى داخل بلدة كفركلا جنوب لبنان، كما ألقت طائرة مسيرة قنابل متفجرة على بلدة حولا ما أدى إلى تضرر حفارة وعدد من السيارات. كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في موقع رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفر شوبا الجنوبية.

في السياق ذاته، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل شرق لبنان.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته والشاباك هاجمت عنصرًا وصفتها بـ”الإرهابية” في منطقة الناصرية بلبنان.

وتأتي هذه العمليات ضمن التوترات المستمرة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تشهد مناطق جنوب لبنان خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يزيد من المخاوف الأمنية ويهدد الاستقرار المحلي ويضاعف الضغوط على المدنيين والبنية التحتية.