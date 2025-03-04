الجيش الإيراني يحصل على دبابات قتالية «خارقة»

كشفت صحيفة “Military Watch” الأمريكية، أن “الجيش الإيراني تسلم الدفعة الأولى من دبابات “سليمان – 402″، التي تم تصميمها على أساس منصة دبابة “إم -60″ الأمريكية”.

وقالت الصحيفة، “إن الدبابة الإيرانية الجديدة تختلف جذريا عن نموذجها الأصلي الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وتم تزويدها بوحدة قتالية متحكم فيها عن بعد وأجهزة الحماية الديناميكية المركبة. وحل المدفع أملس الماسورة عيار 120 ملم أو125 ملم محل المدفع القديم محزّز الماسورة عيار 105 ملم. أما نظام قيادة النيران للدبابة الجديدة فيتضمن مستشعرات حديثة وحاسوبا باليستيا وأجهزة الرؤية الليلية، وحصلت الدبابة الجديدة على محرك أقوى يستهلك كمية أقل من الوقود”.

وأشارت الصحيفة، “إلى أن دبابة “سليمان – 402″ تعجز عن منافسة الدبابات الأساسية الحديثة الأجنبية، لكنها يمكن أن تلعب دور العربة القتالية القادرة على دعم المشاة”.

ولفتت إلى أن “التحديث الجذري لدبابة “إم-60″ الأمريكية أظهرت قدرة الصناعة الإيرانية على إنتاج مكونات الدبابة دون الاعتماد على استيراد قطع الغيار”.