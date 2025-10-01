الجيش السوداني يقتل مرتزقة أجانب وقادة لـ«الدعم السريع»

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، القضاء على مرتزقة أجانب، بينهم متخصصون في تشغيل الطائرات المسيرة، يقاتلون إلى جانب قوات “الدعم السريع” في إقليم دارفور.

وجاء في بيان قيادة الفرقة السادسة مشاة الفاشر أن القوات السودانية نفذت كمينًا محكمًا في ميدان الكرامة بفاشر السلطان، أسفر عن مقتل عدد كبير من الأجانب من الكولومبيين والأوكرانيين، الذين تسللوا إلى أحياء سكنية بهدف استخدام المباني المرتفعة كمواقع للقناصة لتعزيز السيطرة الميدانية في مناطق محددة.

وأشار البيان إلى أن بين القتلى مهندسين متخصصين في تشغيل الطائرات المسيرة وأنظمة المراقبة، إضافة إلى شخصيات قيادية بارزة تنتمي إلى قوات “الدعم السريع”.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن نفذ الجيش السوداني، يوم الاثنين الماضي، أول عملية إسقاط جوي في مدينة الفاشر منذ نحو خمسة أشهر.

وتشهد دارفور تصعيدًا منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، وتعرضت مدينة الفاشر للدمار جراء القصف.

وتقدر الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون نحو نصف المدنيين المحاصرين في المدينة، البالغ عددهم 260 ألف شخص، والذين انقطعت عنهم المساعدات الخارجية تقريبًا.