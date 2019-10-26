الجيش اللبناني يُحاول فتح الطرقات بالقوة والمتظاهرون يفترشون الأرض!

رافق اليوم العاشر من الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها لبنان محاولات حثيثة من قوى الأمن والجيش لفتح الطرق، في مواجهة إصرار المتظاهرين على استمرار قطع الطرق ومواصلة الاحتجاج.

حيث سجل اليوم العاشر وقوع صدامات بين قوى الأمن والمتظاهرين عند جسر الرينغ إلى الشرق من العامة بيروت.

كما وقعت حالات إغماء بينها إغماء رجل مسن، فيما افترش المتظاهرون الأرض مشكلين جداراً بشرياً، لكن هذا لم يمنع القوى الأمنية من فتح الطريق وتراجع المعتصمين إلى الرصيف المحاذي للشارع.

من جهته قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عبر حسابه على تويتر: