الجيش الليبي يعزز وعي منتسبيه حول «الأمراض المزمنة»

نظمت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي اليوم الاثنين 12 يناير 2026، محاضرة علمية حول مرض السكري بعنوان “السكري في شهر رمضان المبارك”، وذلك بمسرح وزارة الشؤون الاجتماعية في مركز الدراسات الاجتماعية بطرابلس، بحضور عدد من منتسبي الوحدات العسكرية وموظفي الوزارة.

وألقيت المحاضرة على يد دكاترة متخصصين في مرض السكري، وهم: الدكتور هيثم المغبوب، والدكتورة عبير الهنشيري، والدكتور مصعب بشير.

وتم خلال المحاضرة التعريف بمرض السكري ومضاعفاته، بالإضافة إلى أبرز التحديات التي قد يواجهها المرضى على المدى القريب والبعيد.

وشدد المحاضرون على أهمية الكشف المبكر وإجراء التحاليل الطبية المنتظمة، كما تم تقديم نصائح عملية للوقاية ومكافحة السكري، منها: نشر الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، إجراء الفحص الدوري، اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام.

وعرضت المحاضرة العديد من أجهزة قياس السكر والأدوية الخاصة بمرضى السكري، مع شرح الأعراض الناتجة عن ارتفاع أو انخفاض السكر، وطرق اكتشافها مبكرًا، إلى جانب تقديم إرشادات مهمة لمعرفة معدل السكر في الجسم قبل حلول شهر رمضان، واتباع التعليمات الآمنة للمرضى خلال الصيام.

واختتمت الفعالية بفتح المجال لطرح الأسئلة والمناقشات حول السكري، مع التركيز على اختيار نوع الغداء المناسب واتباع الإرشادات الصحية الضرورية.