الجيش الليبي يعلن قبول متطوعين للخدمة العسكرية

أعلنت إدارة التجنيد والاحتياط برئاسة الأركان العامة للجيش الليبي عن فتح باب قبول المتطوعين للخدمة العسكرية باللواء 222 مجحفل، مع تحديد شروط التقديم والمستندات المطلوبة.

شروط القبول

أن يكون المتطوع ليبي الجنسية. ألا يكون متزوجًا من أجنبية. العمر بين 18 و30 سنة. أن يكون لائقًا صحيًا. ألا يكون محكومًا عليه في قضايا مخلة بالشرف إلا إذا رد إليه اعتباره. إحضار ما يثبت عدم تقاضي المرتب من وزارة العمل.

المستندات المطلوبة

الرقم الوطني مختوم من السجل المدني.

إثبات شخصية (بطاقة أو جواز سفر).

شهادة الحالة الجنائية وحسن السيرة والسلوك.

المستوى الدراسي بالأصل.

6 صور ملونة (4×6) بخلفية بيضاء.

أماكن تقديم الطلبات

فروع تجنيد في طرابلس، الجنوب، المرقب، الغرب، الوسطى، جبل نفوسة، وسبها.

ملاحظات

التقديم يبدأ من 2-11-2025 حتى 11-11-2025.

المتطوعون يخضعون للكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

يسمح بمواصلة الدراسة أثناء الخدمة العسكرية.

مدة العقد 5 سنوات قابلة للتجديد.

للتفاصيل والتسجيل: info@arrd.ly

الاستفسار عبر الهاتف: 091/0929611 – 092/0929611