الجيش المصري يُعلن القضاء على 27 إرهابياً

أكد الجيش المصري نجاح قواته في القضاء على 27 إرهابياً، والقبض على أكثر من 400 من العناصر الإجرامية، وتدمير 61 سيارة دفع رباعي.

فيما استشهد عسكري مصري خلال الفترة الماضية ضمن العملية الشاملة سيناء 2018.

وقال في بيان أمس الأربعاء: إن القوات الجوية استهدفت سيارات دفع رباعي مختبئة داخل إحدى المزارع في شمال سيناء، كما دمرت مخزنا للذخيرة ووكرا وسيارة يستقلها إرهابيون.

وبحسب البيان، نجحت القوات الجوية المصرية في تدمير 61 سيارة دفع رباعي على الحدود الغربية والجنوبية – مع ليبيا والسودان – كما قضت على 3 عناصر شديدة الخطورة.

وكان الجيش المصري قد اطلق في فبراير الماضي العملية الشاملة سيناء 2018؛ بهدف القضاء على العناصر الإرهابية، حيث نجحت القوات المصرية في القضاء على مئات الإرهابيين، وتدمير العشرات من مخازن الأسلحة وسيارات الدفع الرباعي، التي يستخدمها الإرهابيون في شمال سيناء والمناطق الحدودية.

وألقت قوات الجيش المصري القبض على أكثر من 400 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم خلال الأيام الماضية، بحسب البيان.

وبحسب خبراء، فإن عمليات الجيش المصري المكثفة ضد الإرهابيين، تمكنت من شل قدرة العناصر الإرهابية على القيام بعمليات في مصر؛ إذ تشهد البلاد تراجعا ملحوظا في العمليات الإرهابية التي تستهدف المدنيين وقوات الجيش والشرطة مقارنة بعامي 2014 و2015.

ونجح الجيش المصري خلال الأشهر الماضية في القضاء على أغلب قيادات تنظيم “داعش” الإرهابي في سيناء، واعترف التنظيم الإرهابي بخسائره أكثر من مرة، ما مهد الطريق أمام استعادة الهدوء والاستقرار في شمال سيناء المصرية.