الجيش النيجيري ينفي مشاركة قوات أجنبية في عملية القضاء على قيادي بـ«داعش»

نفى الجيش النيجيري مشاركة أي قوات أجنبية ميدانياً في العملية التي أسفرت عن مقتل أبو بلال المينوكي، أحد أبرز قادة تنظيم داعش في غرب أفريقيا، وذلك خلافاً لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تنفيذ عملية عسكرية مشتركة بين واشنطن وأبوجا.

وأكد مدير الإعلام في الجيش النيجيري مايكل أونوجا، خلال برنامج تلفزيوني تناول آخر تطورات عمليات مكافحة الإرهاب، أن العملية نُفذت من جانب القوات النيجيرية دون وجود جنود أجانب على الأرض.

وأوضح أونوجا أن الدعم الأمريكي اقتصر على الجوانب اللوجستية والتقنية، بما يشمل الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، قائلاً إن القوات النيجيرية حصلت على مساندة تتعلق بوسائل تمكين القوة، من دون أي مشاركة مباشرة لقوات أجنبية في الميدان.

ووصف المسؤول العسكري العملية بأنها ضربة دقيقة استهدفت شخصية إرهابية ذات قيمة عالية، مشيراً إلى أن تنفيذها جاء بعد تخطيط مفصل اعتمد على معلومات استخباراتية دقيقة وتنسيق عملياتي محكم.

كما أشار أونوجا إلى أن التقارير التي تحدثت عن مقتل المينوكي خلال عام 2024 استندت إلى خطأ في تحديد الهوية، مؤكداً أن الشخص الذي جرى القضاء عليه في العملية الأخيرة هو أبو بلال المينوكي الحقيقي.

وأضاف أن القيادي في تنظيم داعش استخدم عدة أسماء مستعارة خلال السنوات الماضية، ما ساعده على التخفي وتجنب الرصد لفترة طويلة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، الجمعة الماضية، أن عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة ونيجيريا أسفرت عن قتل نائب زعيم تنظيم داعش في أفريقيا.

وكتب ترامب عبر منصة «تروث سوشيال» أن القوات تمكنت من استهداف أبو بلال المينوكي، واصفاً إياه بأنه «أكثر إرهابي نشط في العالم»، مؤكداً أن مقتله سيمنعه من تنفيذ أو التخطيط لهجمات تستهدف شعوب أفريقيا أو المصالح الأمريكية.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن العملية وجهت ضربة لقدرات تنظيم داعش التشغيلية على المستوى العالمي، من دون تقديم تفاصيل إضافية تتعلق بمكان العملية أو توقيتها أو حجم الخسائر الأخرى المرتبطة بها.

وتشهد منطقة غرب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تصاعداً في أنشطة الجماعات المتشددة المرتبطة بتنظيم داعش، ما دفع عدداً من الدول إلى تعزيز التعاون الاستخباراتي والعسكري لمواجهة تهديدات التنظيمات المسلحة في المنطقة.