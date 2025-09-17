الحداد يتفقد «اللواء 222 مجحفل» ويوجه بتعزيز التنظيم والتدريب

قام رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، بزيارة تفقدية إلى اللواء 222 مجحفل، حيث استقبله معاون آمر اللواء وعدد من الضباط ومنتسبي اللواء.

واطلع حداد خلال الزيارة على خطة العمل وسير أداء اللواء، إضافة إلى زيارة المواقع الواقعة تحت الإنشاء برفقة مدير مكتب وزير الدفاع ومدير إدارة الشرطة العسكرية ومدير إدارة الأشغال والأملاك العسكرية.

وأصدر توجيهاته بضرورة استمرار العمل بجدية ومهنية، ومعالجة المشكلات الإدارية للارتقاء بمستوى التنظيم والتدريب إلى المستوى المطلوب.