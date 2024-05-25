الحداد يلتقي برنت عقب اجتماع غربي درس تشكيل قوة مشتركة في ليبيا

أقيم في العاصمة الفرنسية باريس اجتماع، ضم ممثلي فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا، لمناقشة تشكيل قوة عسكرية مشتركة في ليبيا.

وذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أن الاجتماع الذي عُقد بطلبٍ من الولايات المتحدة، يسعى لبحثِ ودراسة المشاريع لصالح القوة العسكرية المشتركة 5+5، والتي تعمل عليها اللجنة العسكرية، ولم تطرأ أي تطورات مهمة على الاجتماع الفني.

في هذا السياق أكدَ جيريمي برنت، القائم بأعمال السفارة الأمريكية على موقف الولايات المتحدة الداعم لحماية سيادة ليبيا وصون حدودها.

جيريمي قال عقب لقائه رئيس الأركان محمد الحداد في طرابلس في تدوينة على منصة “إكس” ، ناقشَا الأوضاع الأمنية والعسكرية، مشددا على موقف بلاده الداعم للجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا وتأمين حدودها في ظل التحديات والاضطرابات التي تواجه الاستقرار الإقليمي.