الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين قائمة والطرق متعددة!!

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قراراً يقضي بإيقاف دخول الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم وذلك بذريعة استمرار مسيرات العودة، واندلاع المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

حيث ذكرت قنوات تابعة لجيش الاحتلال أن “وزير الدفاع الإسرائيلي أوعز بإيقاف المساعدات القطرية إلى غزة، وذلك ردا على الاحتجاجات على طول الشريط الحدودي”.

في سياق متصل سمحت إسرائيل الثلاثاء الماضي، بدخول عدد من الشاحنات المحملة بالوقود الخاص بمحطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، تبرعت بها دولة قطر وبإشراف من الأمم المتحدة.