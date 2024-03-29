الحسابات الفلكية تحسم موعد عيد الفطر

في وقت ستتحرى أغلبية الدول الإسلامية هلال شوال وبداية عيد الفطر، مساء يوم الاثنين الثامن من أبريل (29 رمضان)، فإن الفلك يقول كلمته في إمكانية رؤية الهلال آنذاك.

مركز الفلك الدولي الذي يتخذ من الإمارات مقرا له قال إن عيد الفطر يحل الأربعاء 10 أبريل في أغلب الدول باعتماد رؤية الهلال.

وأوضح المركز على حسابه في موقع “إكس” أن الدول التي بدأت شهر رمضان الاثنين 11 مارس ستتحرى الهلال الاثنين 8 أبريل لكن رؤيته في “ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس، وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر رمضان ثلاثين يوما، ليكون يوم الأربعاء 10 إبريل عيد الفطر فيها”.

وبدأت السعودية ومصر والإمارات وقطر، والكويت، واليمن، لبنان، وفلسطين، السودان، والعراق، وسوريا رمضان الاثنين.

أما الدول التي بدأت رمضان الثلاثاء 12 مارس، يقول المركز إنها ستتحرى الهلال الثلاثاء 9 أبريل وسيكون بالإمكان رؤيته بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، وشمال أفريقيا، ومعظم أوروبا ومعظم القارتين الأميركيتين، ومن المتوقع أن تعلن جل هذه الدول رؤيته ليكون العيد الأربعاء 10 أبريل.

وحددت 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا الثلاثاء أول أيام رمضان لتعذر رؤية الهلال لديها.

ولا يستبعد أن تعلن كلا من الهند وبنغلادش عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الثلاثاء ليكون يوم الخميس 11 إبريل عيد الفطر فيها، وفق المركز.