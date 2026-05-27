الحشود تملأ الحرم المكي.. أجواء روحانية كبرى أثناء «طواف الإفاضة»

أدى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، طواف الإفاضة في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك عقب إتمام الوقوف على صعيد عرفات، والمبيت في مزدلفة، ورمي جمرة العقبة الكبرى، في واحدة من أبرز محطات مناسك الحج وأركانه الأساسية.

وشهد المسجد الحرام وساحاته المحيطة حركة طائفين كثيفة، مع تدفق أعداد كبيرة من الحجاج الذين أدوا هذا النسك في أجواء إيمانية اتسمت بالخشوع والطمأنينة، وسط تنظيم دقيق وانسيابية ملحوظة في حركة الدخول والخروج.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن أداء طواف الإفاضة جاء ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي وفرتها الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، بهدف ضمان سلامة ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم للمناسك دون عوائق.

وتابعت الجهات الميدانية المختصة في إدارة الحشود حركة الطائفين بشكل مباشر داخل المسجد الحرام وساحاته، في إطار خطة تشغيلية تعتمد على توظيف الإمكانات البشرية والتقنيات الحديثة، بما يضمن انسيابية الحركة وتقليل الازدحام في أوقات الذروة.

ويعد طواف الإفاضة من الأركان الأساسية في الحج، ويأتي بعد الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة، حيث يتوجه الحجاج بعده إلى استكمال بقية المناسك في مشعر منى خلال أيام التشريق، والتي تشمل رمي الجمرات الثلاث.

ويختتم الحجاج مناسكهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة، في ختام رحلة إيمانية تمتد لعدة أيام وتشهد توافد ملايين المسلمين من مختلف دول العالم.

وتعكس المشاهد في المسجد الحرام خلال موسم الحج حجم الجهود التنظيمية والأمنية والخدمية التي تبذلها المملكة العربية السعودية لضمان إدارة الحشود الكبيرة في واحدة من أكبر التجمعات الدينية السنوية على مستوى العالم.