الحكم البرتغالي فابيو خوسيه كوستا يُدير ديربي العاصمة بين الأهلي طرابلس والاتحاد

في ظل مطالبات الأندية بالأطقم التحكيمية الأجنبية، لجنة التحكيم تسند قرارًا يحمل الكثير من الأبعاد الفنية والتنظيمية، أعلنت فيه لجنة الحكام العامة تعيين الحكم الدولي البرتغالي فابيو خوسيه كوستا لإدارة المواجهة المرتقبة بين قطبي العاصمة الليبية، الأهلي طرابلس والاتحاد، في إطار مباريات الدوري الليبي الممتاز.

وتُعد هذه المباراة واحدة من أبرز وأقوى مواجهات الموسم الكروي الليبي، حيث لا تقتصر على التنافس الرياضي فقط، بل تمتد لتكون حدثًا جماهيريًا استثنائيًا يجذب أنظار الشارع الرياضي الليبي، بل والعربي أيضًا.

من هو فابيو خوسيه كوستا؟

فابيو كوستا هو حكم دولي برتغالي ذو خبرة طويلة في إدارة مباريات الدوري البرتغالي الممتاز، كما سبق له إدارة عدد من اللقاءات في المسابقات الأوروبية تحت مظلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “UEFA”. يتميز بأسلوب صارم في تطبيق القوانين، إضافة إلى قدرته على التحكم في رتم المباراة، خاصة خلال اللقاءات التي تتسم بالحساسية أو الحدة الجماهيرية.

ديربي ليبي بنكهة أوروبية

يأتي هذا التعيين في سياق سعي لجنة الحكام إلى ضمان أعلى درجات الحيادية والانضباط التحكيمي، خاصة أن مباريات الديربي دائمًا ما تكون مشحونة بالتوتر والندية.

وقد عبّر متابعون عن ارتياحهم لهذا القرار، معتبرين أن وجود حكم أوروبي ذو خلفية تحكيمية قوية قد يسهم في تهدئة الأجواء وضمان سير المباراة بسلاسة.

تحدٍ كبير للحكم واللاعبين

سيكون على فابيو كوستا مسؤولية كبيرة، إذ يتطلب منه التحكم في أعصاب اللاعبين، فرض النظام، والتعامل بذكاء مع الضغط الجماهيري المتوقع. كما أن الجماهير تنتظر مباراة تليق بحجم الفريقين وتاريخهما، دون تدخلات تحكيمية مثيرة للجدل قد تؤثر على نتيجتها.

ردود الفعل

وقد انقسمت ردود الفعل بين مؤيد يرى في القرار خطوة نحو تطوير المنظومة التحكيمية المحلية، ومن يرى أن الاعتماد على حكام أجانب قد يؤثر سلبًا على تطور الكوادر الوطنية.

لكن الجميع يتفق أن ديربي العاصمة بحاجة لحكم على أعلى مستوى من الكفاءة والصرامة.