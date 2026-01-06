«الحكم المحلي» تبحث مع عمداء البلديات آليات تحسين الخدمات للمواطنين

ناقش وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم، اليوم الثلاثاء، مع عمداء بلديات الزنتان والرجبان والعجيلات والرياينة، مجموعة من الملفات الحيوية المتعلقة بالعمل البلدي، في خطوة تهدف لتعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي بين الوزارة والبلديات.

وتناول اللقاء آليات تحسين الأداء البلدي ومواجهة التحديات الإدارية والتنظيمية، مع تبادل وجهات النظر حول السبل التي تضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين، وتعزيز الانسجام بين مختلف الجهات والمؤسسات المحلية.

وأكد الوكيل على أهمية التواصل المباشر مع عمداء البلديات، والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم، باعتبارها أساسًا لدعم العمل البلدي وتطويره بما يخدم السكان ويحقق الفاعلية المؤسسية.

من جانبهم، أعرب العمداء عن تقديرهم لهذا الاجتماع، مشيدين بأهميته في توحيد الجهود وتعزيز التنسيق مع وزارة الحكم المحلي، مؤكدين حرصهم على التعاون لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطقهم.

أعضاء بلديتان بسواني بن آدم والرجبان يؤدون القسم القانوني أمام وكيل شؤون البلديات

أدى عضو المجلس البلدي بسواني بن آدم، نعيمة عامر عمر، وعضو المجلس البلدي بالرجبان، طارق عمر أبو راسين، اليوم الثلاثاء، القسم القانوني أمام وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات، السيد مصطفى أحمد سالم، وذلك بمقر الوزارة.

وحضر مراسم أداء القسم مدير مكتب شؤون العضوية بالوزارة، علي أبو زعينين، حيث جرت الإجراءات وفق الأطر القانونية المعمول بها، في أجواء رسمية تؤكد الالتزام بأحكام التشريعات المنظمة للعمل البلدي.

وأكد الحضور على أهمية الالتزام بالقسم القانوني كأساس لمباشرة المهام البلدية، وضمان الالتزام بالواجبات القانونية والإدارية المقررة لأعضاء المجالس، مشددين على دور هذا الإجراء في دعم الانضباط المؤسسي واستكمال المتطلبات القانونية الخاصة بعضوية المجالس البلدية.