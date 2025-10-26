الحكم المحلي تتابع التشققات والانجرافات الأرضية بمنطقة «أولاد أبو عائشة»

نفذت اللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية والتشققات والانجرافات، زيارة ميدانية إلى منطقة أولاد أبوعائشة ببلدية اسبيعة، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، ضمن جهود وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لمتابعة هذه الظواهر في عدة مناطق.

وشارك في الزيارة رئيس اللجنة، د. صالح الصادق، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، إبراهيم بن دخيل، وعميد بلدية اسبيعة، محمود عطوة، وعدد من فنيي الإصحاح البيئي بمديرية جنوب طرابلس، حيث تم معاينة مواقع الانجرافات والتشققات التي زادت حدتها بعد العاصفة المطرية في ديسمبر 2024، وبلغ عمق بعضها نحو 30 مترًا، ما يشكل خطرًا على المنازل القريبة.

وأوصت اللجنة بضرورة إخلاء المنازل المهددة فورًا، وإقامة حواجز كإجراءات حماية مؤقتة، بالإضافة إلى تنفيذ دراسة جيوفيزيائية وجيوتقنية موسعة لمساحة لا تقل عن 2 كم² لتقييم الوضع بدقة.

وأكدت وزارة الحكم المحلي حرصها على سلامة المواطنين، واستمرار اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية الأرواح والممتلكات.