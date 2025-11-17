«الحكم المحلي» تتابع العمل في بلديات الزاوية الغرب والعجيلات والزهراء وتنيناي

عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم، سلسلة من الاجتماعات في طرابلس مع عميد وأعضاء مجالس عدد من البلديات، شملت بلديات الزاوية الغرب والعجيلات والزهراء وتنيناي، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأعمال المجالس البلدية وتعزيز قنوات التواصل المباشر معها.

ففي لقائه مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الزاوية الغرب، تابع الوكيل عدداً من الملفات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بسير العمل داخل البلدية، إلى جانب مناقشة الملاحظات المطروحة بشأن آليات العمل اليومي داخل المرافق البلدية.

وأكد خلال الاجتماع أهمية الالتزام باللوائح النافذة وتحسين الانسيابية الإدارية بما يضمن انتظام الأداء داخل البلدية وتعزيز الانضباط الوظيفي.

كما بحث وكيل شؤون البلديات مع عميد وأعيان بلدية العجيلات عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل البلدي، حيث استعرض الملفات الإدارية ذات الصلة بتنظيم العمل داخل البلدية، وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات واللوائح المعمول بها.

واستمع خلال اللقاء إلى ملاحظات ممثلي البلدية، مع التشديد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق لمعالجة التحديات التي قد تواجه سير العمل.

وفي سياق متصل، عقد الوكيل اجتماعًا مع عميدي بلديتي الزهراء وتنيناي، ناقشوا خلاله الأوضاع الإدارية والخدمية داخل البلديتين، إضافة إلى متابعة المرافق والخدمات الأساسية.

كما تم بحث آليات تعزيز التنسيق بين البلديات والوزارة بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وضمان استمرارية العمل وفق السياقات التنظيمية المعتمدة.

وأكد وكيل الوزارة في ختام لقاءاته على أهمية التواصل المستمر مع المجالس البلدية ومعالجة ما يواجهها من عراقيل، بما يسهم في رفع مستوى الأداء الخدمي داخل البلديات وتحسين جودة العمل الإداري.