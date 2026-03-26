«الحكم المحلي» تتابع سير العمل في بلديتي الرجبان والقلعة

تابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم، سير العمل البلدي خلال اجتماع عقد مع عميدي بلديتي الرجبان والقلعة، بحضور عضو المجلس البلدي القلعة ومدير مكتب شؤون العضوية.

وركز اللقاء على مناقشة الملفات المتعلقة بالإدارة المحلية واستعراض أبرز التحديات التي تواجه البلديات في أداء مهامها اليومية.

كما تم بحث آليات تعزيز التنسيق والتواصل بين الوزارة والبلديات، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الحاضرون ملاحظات متعلقة بالعمل اليومي داخل البلديات، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية لضمان انتظام سير العمل البلدي.

وفي ختام الاجتماع، شدد وكيل الوزارة على حرص وزارة الحكم المحلي على دعم البلديات وتذليل العقبات التي تواجهها، لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل فعال وميسر للمواطنين.

هذا وتشهد البلديات الليبية تحديات مستمرة في توفير الخدمات للمواطنين بسبب التباين في الموارد والإمكانات، ما يجعل متابعة الوزارة لشؤون البلديات خطوة مهمة لتعزيز التنسيق بين الجهات المحلية والمركزية.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود الحكومة الليبية لتحسين الأداء البلدي وتسهيل وصول الخدمات إلى جميع المواطنين بشكل منتظم وفعال.