«الحكم المحلي» تتابع مخاطر التشققات وطفح المياه في اسبيعة وزليتن

أجرى وزير الحكم المحلي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، عبد الشفيع الجويفي، اجتماعًا مع رئيس اللجنة الفنية العليا لظاهرة طفح المياه الجوفية والتشققات والانجرافات الأرضية، الدكتور صالح الصادق، لمتابعة الأوضاع في بلديات اسبيعة وزليتن، واستعراض الإجراءات المتخذة للتعامل مع الظواهر الطبيعية التي تشكل تهديدًا على السكان.

وطرحت اللجنة الفنية خلال الاجتماع تقديرًا مبدئيًا لتأثير الظاهرة في منطقة أولاد أبوعائشة ببلدية اسبيعة، حيث حُصرت منازل 20 عائلة في مناطق الخطر، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لمخاطبة مجلس الوزراء والجهات المختصة، وإجراء دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية لتحديد حجم المخاطر تحت سطح الأرض.

وكشفت اللجنة عن وجود تسع نقاط تشققات، سيجري تحليلها من قبل فريق مشترك من خبراء جامعتي طرابلس وبنغازي، تمهيدًا لوضع خطة عاجلة وطويلة المدى للتعامل مع الظاهرة.

وفي ما يتعلق ببلدية زليتن، استعرض الاجتماع نتائج ربط أول 20 بئرًا، والذي أسهم في تخفيف طفح المياه السطحية، فيما تستعد اللجنة لتنظيم حلقة نقاش موسعة لمتابعة الوضع الراهن، ومخاطبة البلدية للبدء بحفر وربط 20 بئرًا إضافية بالتنسيق مع شركة الكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي والحرس البلدي.

وفي سياق آخر، نظمت وزارة الحكم المحلي محاضرة بعنوان “التمكين الاقتصادي للمرأة” على هامش معرض “ليبيا كلين” في دورته الثالثة، بإشراف مكتب دعم وتمكين المرأة بالوزارة، وبمشاركة ممثلات عن المجالس البلدية وخبيرات في العمل الاجتماعي.

وناقشت المحاضرة دور المرأة في الوعي البيئي، والمشاركة المجتمعية، وتعزيز قدرتها على اتخاذ القرار والمساهمة في التنمية المحلية.

كما توّجت الوزارة مدرسة “عقبة بن نافع” ببلدية مصراتة بجائزة “المدرسة الصديقة للبيئة” للموسم الثاني لعام 2025، بعد حصولها على 515 درجة، تلتها مدرسة “عبدالله بن عباس” بالبيضاء، ثم مدرسة “يحيى بن يحيى السويدي” ببلدية تاجوراء. واستُند في التقييم إلى معايير بيئية وتوعوية متفق عليها بين وزارة الحكم المحلي ووزارة التربية والتعليم.

وأكد مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي، إبراهيم بن دخيل، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي بين التلاميذ، ودعم مبادرات التشجير، وإنتاج مواد توعوية تسهم في حماية البيئة وضمان استدامتها.