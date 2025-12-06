الحكم المحلي تدشن مشروعًا بيئيًا لتوسيع الرقعة الخضراء ودعم المحميات الطبيعية

أطلقت ليبيا اليوم السبت الحملة الوطنية للتشجير للموسم 2025–2026 من محمية غوط الرمان بتاجوراء، في إطار خطة تستهدف زراعة نحو 26 ألف شتلة في 30 موقعًا مختلفًا على مستوى البلاد، بهدف تعزيز الغطاء النباتي ومكافحة مظاهر تدهور البيئة.

وجاء تدشين الحملة بعد اجتماع تنسيقي عقده مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، إبراهيم بن دخيل، مع ممثلين عن المنظمة الليبية للبيئة والمناخ، وبمشاركة عدد من مديري الإدارات وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وتعد الحملة جزءًا من مشروع بيئي متكامل يهدف إلى مكافحة التصحر، وتحسين جودة الهواء، ودعم المحميات الطبيعية، وتوسيع المساحات الخضراء داخل المدن، إضافة إلى الحفاظ على التنوع النباتي. وتشمل الخطة عددًا من الأنشطة الموازية، من بينها حملات توعية بالتغير المناخي، والمشاركة في مؤتمرات بيئية، ودعم المبادرات الوطنية في مجال الاستدامة.

وأكد بن دخيل خلال الإطلاق أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة 2030، مشيدًا بجهود المنظمة الليبية للبيئة والمناخ، ودور المبادرات التطوعية في إنجاح مشاريع التشجير وتعزيز الوعي البيئي.