«الحكم المحلي» تسلّم مستحقات 98 فرعاً بلدياً

التقى وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة، رؤساء أكثر من 50 فرعاً بلدياً من مختلف المدن والمناطق في ليبيا، في اجتماع خُصص لبحث سبل تعزيز اختصاصات الإدارة المحلية وتفعيل دور الفروع البلدية في تقديم الخدمات للمواطنين.

وناقش الوزير خلال اللقاء آليات تفعيل وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للفروع البلدية وفق التشريعات المنظمة لنظام الإدارة المحلية، بما يتيح لها ممارسة مهامها بكفاءة وفاعلية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل نطاقها الإداري.

وخلال الاجتماع، جرى تسليم صكوك المكافآت المالية والمستحقات المتأخرة عن عام 2025، لصالح 98 رئيس فرع بلدي، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الإداري وتحفيز الكوادر العاملة في قطاع الحكم المحلي.

واطلع الوزير على الاحتياجات الأساسية والمتطلبات اللازمة لتمكين الفروع البلدية من أداء مهامها على الوجه الأمثل، مؤكداً حرص الوزارة على دعم وتعزيز دور البلديات باعتبارها الأقرب للمواطن والأكثر ارتباطاً باحتياجاته اليومية.

وأكد عبد الشفيع الجويفي أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في تقريب الخدمات من المواطن في مكان إقامته، بما يخفف العبء عليه ويقلل من الحاجة إلى التنقل إلى المراكز والمدن الرئيسية للحصول على الخدمات.

وشدد الوزير على أن رؤية وزارة الحكم المحلي ترتكز على دعم مسارات اللامركزية، عبر تمكين الفروع البلدية وتعزيز قدراتها الإدارية والخدمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات العامة.