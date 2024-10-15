«الحكم المحلي» تشارك السفارة الاسبانية الاحتفال بالعيد الوطني

شاركت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، الاثنين، في الاحتفال الذي نظمته سفارة إسبانيا في ليبيا بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

حضر الاحتفال، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم ممثلاً للوزارة، يرافقه كل من، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصر المحتوت، ونائبه أبوبكر الطرابلسي، ومدير مكتب وكيل الوزارة لشؤون البلديات ولاء شرف الدين.

وأوضحت وزارة الحكم المحلي في بيان على فيسبوك أن” هذه المشاركة جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وإسبانيا، وتأكيداً على حرص وزارة الحكم المحلي على تعزيز أطر التعاون المثمر مع الشركاء الدوليين في مجالات الإداة المحلية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وتابع البيان،” نقل السيد الوكيل لسفير المملكة الإسبانية تقدير معالي وزير الحكم المحلي للعلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا على أهمية الاستفادة من الخبرات وتبادل التجارب مع المملكة في مجالات الإدارة المحلية وتمكين البلديات من اختصاصاتها بما يسهم في تطوير قدرات البلديات وتعزيز دورها في تقديم الخدمات البلدية”.



واختتمت الزيارة بشرح السفير الإسباني لوفد الوزارة “لأول وثيقة معاهدة للسلام والصداقة الموقعة عام 1784 بين ملك إسبانيا “كارلوس الثالث” ووالي طرابلس “علي باشا القره مانلي “”.