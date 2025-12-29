«الحكم المحلي» تؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى الأداء البلدي

تابع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات بحكومة الوحدة الوطنية، مصطفى أحمد سالم، اليوم الاثنين، سير العمل البلدي في بلديات القلعة ونالوت والزاوية الجنوب، خلال لقاء جمعه بعمداء البلديات الثلاث، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على الأداء البلدي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا المتعلقة بتطوير الخدمات البلدية ورفع مستوى تقديمها، بما يضمن تحقيق فعالية أكبر في إدارة الشؤون المحلية وتلبية احتياجات السكان بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وأكد وكيل الوزارة على أهمية الارتقاء بمستوى الأداء البلدي، وتكثيف الجهود لضمان تحسين الخدمات للمواطنين، مشيدًا بالدور الفاعل الذي تقوم به البلديات في خدمة المجتمع المحلي، وتعزيز التعاون المستمر بين الوزارة والمجالس البلدية لتحقيق أهداف التنمية المحلية.