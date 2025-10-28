الحكم المحلي تعقد اجتماعاً طارئاً لبحث الأوضاع في اسبيعة وزليتن

عقد وزير الحكم المحلي المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الشفيع الجويفي، اجتماعًا طارئًا مع رئيس اللجنة الفنية العليا لمتابعة ظاهرة طفح المياه الجوفية والتشققات والانجرافات الأرضية صالح الصادق، ورئيس اللجنة الوطنية للطوارئ نصر المحتوت، وذلك لمتابعة الأوضاع الميدانية في منطقة أولاد أبوعائشة ببلدية اسبيعة بعد ازدياد مساحة وأعماق التشققات والانجرافات.

واستعرض الجويفي خلال الاجتماع تقرير اللجنة الفنية العليا حول زيارتها الميدانية يوم السبت الماضي، والتي شارك فيها مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي وعدد من الفنيين وعميد بلدية اسبيعة، وناقش نتائج المعاينة الميدانية والإجراءات المتخذة لضمان سلامة السكان، وتم الاتفاق على تنفيذ خطة عاجلة للتدخل السريع قبل بداية موسم الأمطار، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد أولويات العمل الميداني.

وبحث الاجتماع الوضع في المناطق المتضررة بمدينة زليتن، وقدم رئيس اللجنة الفنية عرضًا فنيًا لمخططات انخفاض منسوب المياه الجوفية بعد نجاح برنامج ربط الآبار بخط النزح، وتم الاتفاق على المباشرة في المرحلة الثانية من المشروع لحصر وتوصيل 20 بئرًا إضافية، وذلك لضمان استمرار خفض منسوب المياه قبل حلول موسم الأمطار، وتعزيز إجراءات الوقاية من أي أضرار محتملة.