«الحكم المحلي» تكشف تفاصيل مشاريع التنمية في البلديات

أصدرت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، تقريرًا شاملاً حول الموقف العام لمشاريع التنمية المحلية في البلديات، موضحة تقدم الأعمال وعدد المشاريع وقيمتها المالية خلال الفترة الحالية.

وأوضح التقرير أن مشاريع إنشاء المباني تأتي في صدارة المشاريع القائمة، بعدد 118 مشروعًا، بإجمالي مساحة 71,248 متر مربع، وبقيمة تصل إلى 136,576,000 دينار ليبي، تمثل 25% من المخصصات المالية الكلية لمشاريع التنمية.

أما مشاريع صيانة المباني فبلغ عددها 76 مشروعًا، بمساحة إجمالية 40,637 متر مربع، وتبلغ قيمتها 45,283,000 دينار ليبي، أي نحو 8.29% من المخصصات المالية.

فيما تتصدر مشاريع إنشاء وصيانة الطرق حجم الاستثمارات، بعدد 217 مشروعًا وبطول إجمالي 353.9 كيلومتر، بقيمة 245,164,702 دينار ليبي، تشكل 44.87% من المخصصات الكلية، وهو ما يعكس تركيز الوزارة على تطوير البنية التحتية وتحسين شبكات النقل داخل البلديات.

وأشار التقرير أيضًا إلى مشاريع الإنارة والكهرباء، والتي تشمل 36 مشروعًا بطول 31.8 كيلومترًا، وعدد أعمدة إنارة يقارب 496 عمودًا، بتكلفة إجمالية 19,660,000 دينار ليبي، أي 3.6% من المخصص الكلي.

كما شمل التقرير مشاريع خزانات المياه، بعدد 14 مشروعًا بمساحة إجمالية 3,876 متر مكعب، وبقيمة 5,330,000 دينار ليبي، أي حوالي 1% من المخصصات، بهدف دعم تأمين المياه وتحسين خدمات البنية التحتية المائية في البلديات.

وأكدت وزارة الحكم المحلي أن هذه المشاريع تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات الأساسية في كافة البلديات الليبية، مع التركيز على البنية التحتية الحيوية لضمان مستوى معيشي أفضل للمواطنين.