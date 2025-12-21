«الحكم المحلي» تناقش تحديات العمل مع عمداء 7 بلديات

تابع وكيل وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم، اليوم الأحد، جملة من القضايا المرتبطة بسير العمل البلدي، وذلك خلال لقاء موسع عقده مع عدد من عمداء البلديات في العاصمة طرابلس.

وشارك في الاجتماع عمداء بلديات الزهراء، نالوت، الرجبان، تنيناي، المردوم، العجيلات، والشقيقة، حيث جرى استعراض واقع الأداء البلدي وآليات تطويره بما ينسجم مع السياسات المعتمدة للوزارة.

وناقش اللقاء سبل تعزيز التنسيق بين وزارة الحكم المحلي والبلديات، إلى جانب الوقوف على أبرز الصعوبات الإدارية والفنية التي تعيق تنفيذ المهام اليومية، والبحث في معالجات عملية تضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد وكيل شؤون البلديات أهمية ترسيخ قنوات التواصل المباشر مع البلديات، والاستماع إلى ملاحظاتها واحتياجاتها الفعلية، مشيرًا إلى أن تحسين الأداء الإداري والخدمي يبدأ من فهم التحديات على مستوى البلديات والعمل على معالجتها بشكل منظم ومتكامل.