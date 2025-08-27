«الحكم المحلي» تناقش تطوير تشريعات الموازين والمقاييس

عقدت إدارة التنمية والتخطيط المحلي بوزارة الحكم المحلي، بمشاركة ممثل عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى، اجتماعاً مشتركاً مع إدارات الشؤون الاقتصادية والاستثمار بعدد من البلديات، لمناقشة ومراجعة التشريعات واللوائح التنفيذية المتعلقة بالمعايرة القانونية للموازين والمكاييل والمقاييس.

وتناول الاجتماع أبرز الملاحظات والمقترحات الواردة من البلديات بشأن آليات تطبيق هذه اللوائح، بالإضافة إلى مناقشة سبل تطويرها بما يساهم في رفع كفاءة العمل الميداني، وتعزيز الرقابة على أدوات القياس، وضمان دقتها، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف من مستهلكين وممارسي الأنشطة الاقتصادية.

واتُّفق في ختام الاجتماع على إعداد التوصيات النهائية ورفعها إلى الجهات المختصة بالوزارة لاعتمادها، تمهيداً لتوحيد الإجراءات وتيسير تطبيقها على مستوى كافة البلديات.