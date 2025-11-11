«الحكم المحلي» تواصل متابعة الأوضاع الخدمية والإدارية بعدد من البلديات

في إطار جهود وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لمتابعة أوضاع البلديات وتعزيز التواصل بينها وبين مؤسسات الدولة، عقد وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم سلسلة من الاجتماعات خلال اليومين الماضيين مع عدد من عمداء وأعضاء المجالس البلدية.

ففي اجتماع موسّع مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الشقيقة، وبحضور مدير إدارة الإصحاح البيئي، تم بحث الملفات الخدمية والتنظيمية التي تهم المواطنين، إضافةً إلى مناقشة سبل تحسين مستوى الخدمات وتذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجه العمل البلدي.

وأكد وكيل شؤون البلديات خلال اللقاء على أهمية تكاتف الجهود بين الوزارة والمجالس البلدية لتحقيق الأهداف المشتركة والارتقاء بالأداء البلدي، مشيراً إلى أن الوزارة تتابع عن كثب مختلف القضايا الخدمية لضمان استدامة الخدمات الأساسية.

وفي سياق متصل، عقد وكيل شؤون البلديات اجتماعًا مع عمداء بلديات الزنتان وأبوسليم وصبراتة، تناول خلاله متابعة سير العمل البلدي وآليات التنسيق بين البلديات والوزارة، مؤكداً أهمية استمرار التواصل والتعاون الإداري لرفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط المؤسسي.

كما اجتمع وكيل شؤون البلديات مع عميد وأعضاء المجلس البلدي الزاوية الجنوب، حيث جرى بحث الأوضاع الإدارية والخدمية داخل نطاق البلدية، واستعراض الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المحلية وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وفي إطار متابعة تنفيذ اتفاق مصراتة – تاورغاء، ترأس وكيل شؤون البلديات اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق، الذي استعرض الإجراءات التنفيذية المتعلقة بجبر الضرر والخطط التنموية المشتركة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ووزارة التخطيط، مؤكداً حرص اللجنة على المضي قدماً في تنفيذ بنود الاتفاق بما يحقق أهدافه الإنسانية والتنموية.

كما التقى وكيل شؤون البلديات عميدي بلديتي المردوم وبني وليد، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه البلديتين في أداء مهامهما اليومية وآليات دعم الوزارة لضمان سير العمل البلدي بكفاءة، مشيدًا بجهود البلديات في تقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد وكيل شؤون البلديات في ختام سلسلة الاجتماعات على أن الوزارة ماضية في سياسة التواصل الميداني المباشر مع البلديات، دعمًا للامركزية الإدارية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.