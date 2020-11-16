الحكومة الإثيوبية تُعلن استعادة سيطرتها على مدينة استراتيجية بولاية «تيغراي»

أفادت السلطات الإثيوبية، أمس الأحد، أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على مدينة ألاماتا الاستراتيجية من قبضة قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقالت فرقة العمل الخاصة بإدارة حالة الطوارئ في ولاية تيغراي المتمردة، في بيان، إن “مسلحي الجبهة الشعبية المدحورين فروا، مصطحبين معهم نحو 10 آلاف سجين”.

ووفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن المكتب الإعلامي لفرقة العمل قوله: إن استعادة مدينة ألاماتا (الواقعة على طريق استراتيجي يقود إلى مدينة ميكيلي، عاصمة الولاية) من قبل القوات الحكومية “تدل على فعالية العملية العسكرية الجارية بهدف إعادة سيادة القانون في تيغراي”.

وفي 4 نوفمبر الجاري، أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، بشن هجوم في منطقة تيغراي الشمالية المضطربة، لمهاجمة قوات محلية جيدة التدريب، بعدما اتهمها بمهاجمة قاعدة عسكرية بالمنطقة.