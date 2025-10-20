الحكومة الوطنية تعقد اجتماعاً لتنظيم أوضاع «العمالة» داخل ليبيا

في إطار حرص حكومة الوحدة الوطنية على متابعة وتنظيم أوضاع العمالة داخل البلاد، عُقد صباح اليوم الثلاثاء اجتماع تنسيقي بمقر مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في صلاح الدين، بحضور رئيس المصلحة، ورئيس اللجنة الفنية الدائمة المعنية بتأسيس شركات خدمات العمالة بوزارة العمل والتأهيل باكير أبوشهيوة.

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، بما يضمن تنظيم أوضاع العمالة الداخلية وتسويتها وفق الأطر القانونية المعتمدة، إضافةً إلى بحث آليات تفعيل القرارات ذات العلاقة وتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذها.

وأشار الجانبان خلال الاجتماع إلى أهمية سرعة ودقة إنجاز أعمال اللجنة الفنية الدائمة، خاصة تلك المرتبطة بالتنسيق مع مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، لضمان تحقيق التكامل المؤسسي في تنفيذ الخطط المشتركة.

كما شدد الحضور على ضرورة استمرار عقد مثل هذه الاجتماعات بصورة دورية، بما يسهم في تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتحقيق أهداف الدولة في تنظيم سوق العمل وضبط حركة العمالة بالداخل.