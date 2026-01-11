الحكومة تحدد جداول زمنية لإصلاح «القطاع الصحي»

عُقد اليوم الأحد اجتماعٌ موسعٌ بديوان رئاسة الوزراء، بحضور وكيل عام وزارة الصحة محمد الغوج، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان رئاسة الوزراء عادل ظويهر، إلى جانب ممثلين عن شركة Allianz Care الألمانية المتخصصة في تطوير الخدمات الصحية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ تعليمات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتحسين أداء القطاع الصحي.

وناقش الاجتماع خطوات عملية لتطوير إدارة الخدمات الطبية، شملت تحسين آليات التشغيل، ووضع مؤشرات دقيقة لقياس الأداء، إلى جانب متابعة تنفيذ البرامج الصحية وفق جداول زمنية واضحة، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتضمنت الخطة تعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية وبيوت الخبرة المتخصصة في مجالات التخطيط والتطوير والتشغيل، مع اعتماد آلية دورية لرصد جميع المبادرات والمشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالقطاع الصحي، بما يضمن الالتزام بالأهداف والنتائج المستهدفة.

وشدد الحاضرون على أهمية الالتزام بتحسين البنية التحتية الصحية، والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ضمن رؤية واضحة تستهدف رفع كفاءة القطاع الصحي وتحسين مستوى الأداء الطبي بشكل مباشر يشعر به المواطن.