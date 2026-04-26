الحكومة تطلق خطة استراتيجية جديدة لـ«القطاع السكني»

تابع رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الأحد، في اجتماع موسع بالعاصمة طرابلس، سير عمل البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، إلى جانب مناقشة المخطط الاستراتيجي للفترة 2026–2030، ضمن جهود الحكومة لتطوير القطاع السكني في مختلف مناطق ليبيا.

وتناول الاجتماع استعراض المواقع المعتمدة لتنفيذ المشاريع السكنية، ومراجعة الجداول الزمنية للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة المواصفات الفنية والمعايير التصميمية المعتمدة، بما يضمن توحيد جودة التنفيذ والالتزام بالضوابط التخطيطية.

وقدّم مدير عام البرنامج الوطني للإسكان فيصل بن دردف عرضًا تفصيليًا حول الإطار التنفيذي للمخطط الاستراتيجي للفترة 2026–2030، موضحًا آلية تحديد الاحتياجات السكنية في مختلف المدن الليبية، ومراحل التنفيذ المتدرجة، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية والتنموية للمخطط.

وأكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال الاجتماع أهمية الالتزام الصارم بالجداول الزمنية المعتمدة، وضرورة المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل الإنجاز، بما يضمن تحقيق مستهدفات المخطط وفق الرؤية الموضوعة.

وشدد على أهمية الالتزام الكامل بمعايير الجودة الفنية والمعمارية، مع تعزيز مبدأ التوزيع المتوازن للمشاريع على مختلف المدن والمناطق، وضمان أن تكون الوحدات السكنية مكتملة المرافق والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية تعزيز التعاون بين مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية، لدعم تمويل المشاريع السكنية وتوفير الآليات المالية اللازمة، بما يساهم في تسريع التنفيذ وضمان استدامة التمويل للمخطط الاستراتيجي.

وشارك في الاجتماع وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، ووزير الإسكان والتعمير عصام التموني، ووزير الشباب هيثم الزحاف، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ومدير البرنامج الوطني للإسكان، إلى جانب رؤساء الأجهزة التنفيذية، ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري.