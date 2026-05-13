الحكومة تعتمد رسمياً زيادة «معاشات المتقاعدين»

أكد الإعلامي ناظم الطياري، نقلاً عن وزير الدولة لشؤون رئيس الوزراء محمد غلبون، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وقع بشكل رسمي قرار زيادة معاشات المتقاعدين، وأحال الملف إلى وزارة المالية من أجل الشروع في إجراءات التنفيذ الفعلي.

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة اجتماعات موسعة عقدها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية علي الناضوري مع ممثلين عن صندوقي الضمان والتضامن الاجتماعي ووزارة المالية، حيث جرى خلالها بحث الجوانب القانونية والمالية المتعلقة بالزيادة، إلى جانب دراسة آليات تغطيتها لضمان استمرارية الصرف دون أي انقطاع.

وبحسب ما جرى تداوله، فإن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع شريحة المتقاعدين، ومراجعة السياسات المالية المرتبطة بالضمان الاجتماعي، بما يضمن تعزيز القدرة المعيشية لهذه الفئة.

وأكدت المصادر أن التنسيق بين الجهات المعنية ما يزال مستمرًا لاستكمال الجوانب الفنية والتنظيمية، تمهيدًا لبدء تنفيذ القرار على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة.

هذا وبتوجيه من رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، عقد المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي اجتماعًا مع النقيب العام للمتقاعدين، خُصص لبحث آليات زيادة قيمة المعاشات الضمانية لفئة المتقاعدين في ليبيا.

وناقش الاجتماع سبل تنفيذ الزيادة بما يساهم في التخفيف من الأعباء المعيشية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين، إلى جانب تعزيز مستوى الاستقرار الاجتماعي لهذه الفئة، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي.

وتناول الحاضرون خلال الاجتماع ملف تفعيل دور صندوق التأمين الصحي والعمل على تطوير خدماته، بهدف ضمان تغطية تكاليف الرعاية الصحية الأساسية للمتقاعدين، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة لهم بما يحفظ كرامتهم ويراعي احتياجاتهم الصحية.

وأكد المجتمعون أهمية وضع حلول عملية ومستدامة من شأنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين، تقديرًا لما قدموه من عطاء وخدمة للوطن خلال سنوات عملهم.