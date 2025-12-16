الحكومة تدعم البلديات بمشاريع لتحسين الخدمات للمواطنين

في إطار استكمال الاجتماعات التي جرت بالعاصمة طرابلس الأسبوع الماضي، أصدر رئيس مجلس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبدالحميد الدبيبة تعليماته بضرورة إجراء زيارات ميدانية للبلديات للوقوف على احتياجات المناطق.

وقام وفد من وزارة المواصلات ضم رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات المهندس محمد المجدوبي، ورئيس مصلحة الطرق والجسور المهندس الحسين سويدان، ومدير عام الشركة العامة للكهرباء الأستاذ عبدالله حمودة، بزيارة ميدانية إلى بلديتي نسمة ورأس الطبل لمتابعة احتياجات البلديات وتقييم أوضاع مشاريع البنية التحتية.

تطرقت الزيارة إلى متابعة عدد من ملفات الخدمات الأساسية، بما في ذلك التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى شبكة الكهرباء.

كما تم بحث سبل دعم البلديتين وتحسين مستوى البنية التحتية بما يلبي احتياجات المواطنين.

وعُقد اجتماع تنسيقي بمقر بلدية نسمة، حيث تم مناقشة أبرز الإشكاليات والعراقيل، وتم استعراض آليات المعالجة وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

كما أجرى وزير المواصلات الأستاذ محمد سالم الشهوبي، والمستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مداخلة هاتفية خلال الاجتماع، حيث أكدا دعمهما الكامل للبلديات، وأعطيا تعليماتهما للأجهزة التنفيذية بالبدء الفعلي في تنفيذ مشاريع جديدة وحيوية لضمان تطوير المنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.