الحكومة تمنح «وزارة التخطيط» الالتزامات المالية لتغطية مشروعات المياه

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية القرار رقم 831 لسنة 2025، الذي يمنح وزارة التخطيط الإذن بإصدار أوامر الصرف لتغطية الالتزامات المالية المتعلقة بأعمال صيانة شبكات ومضخات المياه في عدد من المناطق الحيوية بالبلاد.

ويشمل التمويل مناطق أبونجيم، ووادي بي، والوشكة، وزمزم، وأبوقرين، ويتضمن الأعمال الفنية اللازمة لضمان استمرارية خدمات المياه، بما في ذلك صيانة المضخات وإصلاح شبكات المياه ومراجعة البنى التحتية المتضررة.

وأكد القرار التزام الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بتنفيذ الأعمال وفق التشريعات النافذة، مع تقديم تقارير دورية إلى وزارة التخطيط بصفتها الجهة المختصة بالمتابعة والإشراف، لضمان الشفافية والكفاءة في استخدام التمويل.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين جودة المياه للمواطنين، خصوصًا في المناطق النائية والصحراوية التي تعتمد بشكل كبير على المضخات وشبكات التوزيع في تلبية احتياجاتها اليومية.