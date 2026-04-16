الحكومة تُطمئن المواطنين بشأن «الوقود» بالمحطات

عقد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، محمد عمر بن غلبون، اليوم اجتماعًا مع لجنة متابعة أزمة الغاز والوقود، تنفيذاً لتعليمات رئيس الحكومة بشأن متابعة الاضطرابات التي شهدتها بعض محطات الوقود. الاجتماع حضره رئيس اللجنة المكلف اللواء علي النويصري، مدير إدارة المتابعة بديوان رئاسة الوزراء خليفة شليق، وعدد من أعضاء اللجنة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة معالجة الاختناقات في توزيع الوقود، بالإضافة إلى بحث أسباب الاضطرابات في بعض المحطات. كما تم التركيز على ضرورة استقرار الإمدادات وضمان انسيابيتها، مع التطرق إلى خطة التوريد والتوزيع التي ستستمر على مدار 24 ساعة لضمان استقرار الوضع في كافة المحطات.

كما تم استعراض حركة الناقلات الخاصة بشركة البريقة لتسويق النفط، حيث أكد المجتمعون أنه من المتوقع وصول الناقلة EASTERLY المحملة بـ27 مليون لتر من البنزين، والناقلة HATAY يوم السبت المقبل بـ30 مليون لتر. بالإضافة إلى استمرار تفريغ ناقلة PRELUDE في بنغازي بكمية قدرها 30 مليون لتر، مع وصول شحنات أخرى إلى مصراتة والزاوية.

من جانبه، أكد محمد عمر بن غلبون أن الحكومة تتابع بشكل يومي ملف الوقود، وشدد على ضرورة تسريع نقل الوقود إلى المحطات وفق آلية منظمة وفعّالة. وأوضح أنه تم التأكد من توفر كميات كافية من الوقود في المستودعات، مع العمل المستمر لتحسين آليات التوزيع، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي قد تؤثر على استقرار الوضع.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بين الجهات المختصة وتعزيز الترتيبات الأمنية داخل محطات الوقود لضمان تقديم الخدمة بشكل منتظم ودون انقطاع. كما تم طمأنة المواطنين بأن الوضع تحت السيطرة، وأن الإمدادات ستعود إلى طبيعتها في أقرب وقت.