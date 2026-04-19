الحوثيون: إذا قررنا إغلاق باب المندب فإن كل «الإنس والجن» سيكونون عاجزين تماماً عن فتحه

صعّدت جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن من لهجتها تجاه الملاحة الدولية، ملوّحة بإمكانية إغلاق مضيق باب المندب بالكامل، في خطوة تربط أمن أحد أهم الممرات البحرية في العالم بتطورات سياسية وعسكرية إقليمية متسارعة.

وقال القيادي في الجماعة حسين العزي، في تصريحات عبر منصة “إكس”، إن الحوثيين يمتلكون القدرة على فرض إغلاق كامل للمضيق، مؤكدًا أن أي قرار من هذا النوع سيكون “غير قابل للتجاوز أو الفتح مجددًا”.

وفي لهجة شديدة التصعيد، أضاف العزي أن “إذا قررت الجماعة إغلاق باب المندب فإن كل الإنس والجن سيكونون عاجزين تمامًا عن فتحه”، في إشارة إلى ما وصفه بقدرة الجماعة على فرض واقع بحري جديد في المنطقة.

ودعا القيادي الحوثي الإدارة الأميركية، إلى جانب المجتمع الدولي، إلى إعادة النظر في سياساتهما تجاه اليمن والمنطقة، مطالبًا بإنهاء ما وصفه بالممارسات التي تعيق مسار السلام، والتعامل باحترام مع حقوق الشعب اليمني.

وأشار العزي إلى أن هذه الرسائل تأتي في سياق الضغط السياسي والعسكري، موجهًا خطابًا مباشرًا للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار تصعيد كلامي يرافق التوترات المتزايدة في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان إيران مؤخرًا إعادة إغلاق مضيق هرمز، في خطوة زادت من حدة القلق بشأن أمن خطوط الملاحة الدولية، خصوصًا مع التهديدات المتزامنة في أكثر من ممر بحري استراتيجي.

هذا ويمثل مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية العالمية، إذ يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي، وتمر عبره نسبة كبيرة من حركة التجارة والنفط العالمية، ما يجعل أي تهديد بإغلاقه مصدر قلق دولي واسع.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب في غزة، والتوترات بين إيران والولايات المتحدة، إضافة إلى تصاعد الهجمات والتهديدات في البحر الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا التصعيد قد يوسع نطاق المواجهة ليشمل خطوط الملاحة الدولية، ما ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.