«جماعة أنصار الله» تجدد استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بالمسيرات

أعلنت جماعة “أنصار الله” الحوثيين اليمنية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليتين عسكريتين بطائرات مسيرة على يافا وأم الرشراش، مؤكدة تحقيق أهدافهما.

وقال المتحدث العسكري باسم “أنصار الله”، العميد يحيى سريع، إن “سلاح الجو المسير استهدف مواقع عسكرية في أم الرشراش “إيلات” بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 4، بالإضافة إلى استهداف هدف عسكري في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة من نوع “يافا”.

وأكد يحيى سريع، وقوف جماعته إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني حتى دحر العدوان وإفشال مؤامراته التوسعية، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى الخروج من حالة الصمت والمشاركة الفاعلة في هذه المعركة المصيرية.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف لجماعة أنصار الله في اليمن على بعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية.

بدورها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن عشرات الطائرات الإسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن، مستهدفة مطار الحديدة الدولي والميناء ومحطة الطاقة ومرافق تخزين النفط في المدينة نفسها.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت أهدافا تابعة للحوثيين في اليمن تبعد نحو 1800 كيلومتر عن الحدود الإسرائيلية، مضيفةً أن الأهداف الإسرائيلية تمركزت في مدينتي راس عيسى والحديدة، وهي تعود لأهداف مدنية تستخدم للأغراض العسكرية.