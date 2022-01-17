الحوثيون يستهدفون العمق الإماراتي

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم لجماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، على مطار أبوظبي الدولي، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو للهجوم.

وأفادت شرطة أبو ظبي بوفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة.

وأظهر مقطع الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي جانباً من مطار أبوظبي الدولي وأعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف بعد الهجوم.

Exclusive for Al Mayadeen: 20 drones and 10 Yemeni ballistic missiles were able to reach sensitive targets in the #UAE#ابوظبي #الامارات pic.twitter.com/A94xK5FywF — Mohammad Javad Omidali (@Mj_omidali) January 17, 2022

كما أعلنت شرطة أبو ظبي “السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، ما أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية”.

وأكدت الشرطة أن “السلطات المختصة تبدأ تحقيقا موسعا حول سبب الحريق والظروف المحيطة به”.

وكانت شرطة أبو ظبي قد أفادت في وقت سابق، بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، وحريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، مؤكدة أنه “لا أضرار عن الحادثين”.

في حين أوضحت وكالة أنباء الإمارات “وام”، أن “التحقيقات الأولية لفتت إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار “درون” وقعتا في المنطقتين، قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الاثنين، استهداف العاصمة الإماراتية أبوظبي بطائرات مُسيّرة.

بدوره أعلن المتحدث الرسمي لقوات الحوثي، يحيى سريع، أن ‏بياناً مهماً للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة.

بيان مهم للقوات المسلحة للإعلان عن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي خلال الساعات القادمة. — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 17, 2022

وفي أول تعليق له أعلن التحالف العربي في اليمن أنه رصد عدداً من المسيّرات المفخخة التي انطلقت من مطار صنعاء الدولي في اليمن.

التحالف العربي الذي تقوده السعودية قال في بيان: “رصدنا ونتابع تصعيداً عدائياً باستخدام طائرات مسيرة من قِبَل الحوثيين انطلقت من مطار صنعاء”.