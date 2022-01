الحوثيون يستهدفون العمق الإماراتي

أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في هجوم لجماعة “أنصار الله” الحوثيين المدعومة من إيران، على مطار أبوظبي الدولي، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو للهجوم.

وأفادت شرطة أبو ظبي بوفاة مواطن باكستاني وشخصين من الجنسية الهندية وإصابة 6 آخرين، جراء الانفجار والحرائق التي شهدتها العاصمة.

وأظهر مقطع الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي جانباً من مطار أبوظبي الدولي وأعمدة الدخان تتصاعد بشكل كثيف بعد الهجوم.

Exclusive for Al Mayadeen: 20 drones and 10 Yemeni ballistic missiles were able to reach sensitive targets in the #UAE#ابوظبي #الامارات pic.twitter.com/A94xK5FywF

