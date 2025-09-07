«الحوثيون» يعلنون تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد إسرائيل

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، مساء الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد أهداف داخل إسرائيل باستخدام ثماني طائرات مسيّرة، وذلك في تصعيد جديد ضمن ما وصفته الجماعة بـ”دعمها المستمر للشعب الفلسطيني وردًا على العدوان على غزة”.



وقال الناطق العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع، في بيان مصور، إن العملية استهدفت عددًا من المواقع الإسرائيلية، منها:

مطار رامون في النقب: استُهدف بطائرة مسيّرة أصابته بشكل مباشر، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية مؤقتًا.

هدفان عسكريان حساسان في النقب: تم استهدافهما بـ ثلاث مسيّرات.

هدف حيوي في عسقلان: ضُرب بطائرة مسيّرة واحدة.

مطار اللد (بن غوريون): استُهدف بطائرة مسيّرة.

منطقة أسدود: تم استهداف هدف حيوي فيها بطائرتين مسيرتين.

كما شملت العملية مناطق أم الرشراش (إيلات) ويافا.

وأكد سريع أن العملية حققت أهدافها بدقة، لافتًا إلى أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية والأمريكية فشلت في رصد أو اعتراض عدد من المسيّرات.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية إصابة قاعة المسافرين في مطار رامون، وذكرت القناة 14 العبرية أن شخصين أُصيبا بشظايا الطائرة المسيّرة، وتم استدعاء قوات الطوارئ والإطفاء إلى الموقع.

وأكد الحوثيون أن العملية تأتي: انتصارًا للشعب الفلسطيني، وردًا على جرائم الإبادة والتجويع في غزة، وضمن معركة “الفتح الموعود” و”الجهاد المقدس”.

وقال يحيى سريع: “قواتنا المسلحة ستثبت لكم أن قيادتكم الحمقى فقط تستغبيكم بتطميناتها لكم… لدينا ما يصيب أنظمة الحماية والأهداف الحساسة، وقادم الأيام سيكشف لكم ذلك”.

كما أشار إلى أن الجماعة تعمل على تطوير قدرات الطائرات المسيّرة لتصبح أكثر تأثيرًا، متوعدًا باستمرار العمليات، خصوصًا ضد المطارات والمواقع الحيوية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي وصفها بأنها “غير آمنة”.

واختتم سريع بيانه بالتأكيد على أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها الهجومية حتى يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ورفع الحصار عنها، مؤكدًا أنهم لن يتراجعوا عن موقفهم مهما كانت التبعات.