الحوثي: السعودية والإمارات تُمارسان دوراً تخريبي في المنطقة

اتهم زعيم جماعة أنصار الله “الحوثيين” المتحالفة مع إيران، عبد الملك بدر الدين الحوثي، اليوم الاثنين، السعودية والإمارات بممارسة ما وصفه بـ”دور تخريبي” في المنطقة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الحوثس قوله، في كلمة بثها تلفزيون “المسيرة” التابع للجماعة: “السعودية والإمارات يحملان راية النفاق، والولاء والتبعية لأعداء الأمة، ولعب الدور التخريبي داخلها”.

وأشار إلى أن “الدور الأساسي في العداء لأمتنا تقوم به إسرائيل وأمريكا، ولديهم أعوانهم في الشرق والغرب. الصهاينة اليهود وأمريكا هم أئمة الكفر في هذا الزمن”.

وأضاف الحوثي: “الصهاينة والأمريكيين يحرقون القرآن ويسيئون للرسول الأعظم بشكل مباشر ويتآمرون على مقدسات الأمة في فلسطين ومكة والمدينة، ووصلت بهم الإساءة إلى إدخال الصهاينة إلى المسجد النبوي الشريف”.

ولفت إلى أن “المتجهون في صف أعداء الأمة، موقفهم اليوم كما موقف هشام بن عبد الملك حين انزعج من انتهار اليهودي الذي شتم رسول الله صلى الله عليه وآله. النظام السعودي والإماراتي وآل خليفة وأمثالهم الذين يقفون في صف عدو الأمة، أصبحوا اليوم أعداء لها وخطرا عليها”.

وفيما يتعلق بالموقف العربي قال الحوثي إن “موقف ما يسمى بالجامعة العربية من التطبيع مع العدو الإسرائيلي لم يكن مفاجئا لنا بل كان متوقعا، ونتوقع أن يكونوا جبهة واحدة وصريحة مع الصهاينة”.

وأردف يقول: “نحن في لاتجاه المشرف الصحيح، نقف فيه رافعين رؤوسنا بكل اعتزاز، أما الآخرون في موقف خزي وحالة سيئة جدا. معنيون أن نواصل مشوارنا في التصدي للعدوان لأنه الموقف الصحيح، وكلما عملنا أكثر نكسب بذلك الشرف والفوز في الدنيا والآخرة”.