«الحوثي» لإسرائيل: توقعونا في أي لحظة والمعركة مفتوحة وبلا خطوط حمراء

قال زعيم جماعة أنصار الله «الحوثيين» عبد الملك الحوثي اليوم الأحد، إن قدرات العدو الإسرائيلي على الردع قد انتهت، وإنه مهما فعل العدو لن يتوفر له الردع أبدا.

وأكد أنهم أضافوا أسلحة جديدة تم تطويرها في معركة إسناد غزة حسب متطلبات المرحلة ومتطلبات المعركة.

وقال إن دخول العدو المباشر في العدوان على بلدنا لن يعيد له الردع، بل سيساهم في التصعيد والتحدي.وأكد عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله أن الشعب اليمني متمسك بمناصرة الشعب الفلسطيني ولن يتأثر أبدا ولن يتراجع عن موقفه وخياره نهائيا.

وعلق الحوثي على مشاهد النيران الناتجة عن القصف الإسرائيلي لحديدة قائلا: إسرائيل أرادت من مشاهد النار إظهار أنها حققت إنجازا كبيرا ووجهت ضربة موجعة لليمن، لافتا إلى أن إسرائيل تتعمد استهداف مواقع اقتصادية للإضرار بالشعب اليمني.

ولفت إلى أن جبهة الإسناد في اليمن، تحركت بشكل مؤثر في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي، موضحا أنه كانت مؤثرة حتى تم إعلان إفلاس ميناء أم الرشراش.